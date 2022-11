Wunscherfüller werden für Kinder in der Region Sterntaler-Aktion in Issums Rewe

Anders als im Märchen fallen die Geschenke aber nicht vom Himmel, sondern jeder Kunde kann sich einen Zettel aussuchen und so zum Wunscherfüller werden. Das ist ganz einfach: Verkäufer bei Rewe in Issum ansprechen, der macht eine Kopie vom Wunschzettel und übergibt den an den Kunden. So geht kein Zettel verloren und Rewe behält den Überblick. Die Wünsche nämlich, die nicht von den Kunden erfüllt wurden, wird die Betreiber-Familie Schulte-Marxloh übernehmen. Auf den Zetteln stehen etwa ein Mähdrescher von Playmobil, eine Uhr, ein Puzzle, eine Luftmatratze oder ein Amazon-Gutschein. Die Sterntaler-Aktion ist zugunsten der Kinder vom Kinderhaus In der Schanz in Pont. Bis zum 15. Dezember kann mitgemacht, das entsprechende Geschenk besorgt, weihnachtlich eingepackt und im Issumer Rewe-Markt wieder abgegeben werden. „Der Chef fährt dann mit allen Geschenken zu den Kindern“, sagt Rewe-Mitarbeiterin Aylin van der Horst. Sie findet die Aktion toll. Jetzt sind die Kunden gefragt, dabei zu helfen, dass am Ende bei den Kindern zu Weihnachten ihre Herzenswünsche erfüllt werden und schöne Geschenke unter ihrem Weihnachtsbaum liegen.