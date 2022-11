Zahlen für den Kreis Viersen Zahl der Arbeitslosen sinkt weniger stark als üblich

Aktuell werden im Bezirk der Agentur für Arbeit Krefeld/Kreis Viersen 5809 Menschen von der Arbeitsagentur betreut (einer weniger als vor einem Monat). 15.592 Arbeitslose (156 weniger als im Oktober) sind in Betreuung der Jobcenter Krefeld und Kreis Viersen. Damit liegt die Arbeitslosenquote im Bezirk bei 7,5 Prozent – das sind 0,1 Prozentpunkte weniger als im Oktober und 0,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Während die Arbeitslosigkeit in der Stadt Krefeld aktuell bei 10,1 Prozent (Oktober: 10,3 Prozent, November 2021: 9,8 Prozent), liegt, ist im Kreis Viersen eine Quote von 5,5 Prozent (Oktober: 5,5 Prozent, November 2021: 5,2 Prozent) zu verzeichnen.