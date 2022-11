Anpassung an Klimafolgen CDU fordert Hitzeaktionsplan für Tönisvorst

Momentan sind es eher die recht niedrigen Temperaturen und die damit einhergehende Sorge, wie die eigenen vier Wände bezahlbar beheizt werden können. Und doch hat die CDU-Fraktion in Tönisvorst den Blick schon weiter in die Zukunft gerichtet. „Wir sollten bei sinkenden Temperaturen nicht die zunehmenden extrem heißen Sommertage vergessen. Es sind negative Klimafolgen, auf die sich jede Kommune vorbereiten sollte. Ein Hitzeaktionsplan ist ein Baustein für die komplexe Klimafolgenanpassung“, sagt Dirk Louy, Vorsitzender der CDU Tönisvorst. Die Erstellung eines solchen Hitzeaktionsplans für die Stadt, in den auch Anträge anderer Fraktionen einfließen sollen, bringt die CDU nun in den Ausschuss für Umwelt, Klima, Energie und Landwirtschaft ein, der am Mittwoch, 30. November, tagt.