Heimatverein Vorst Haus Neersdonk steht im Mittelpunkt

Das Wasserschloss Haus Neersdonk aus dem Jahr 1667 war der Vorstellungsort für das Heimatheft mit der Nummer 85. „Wir haben es uns zur Tradition gemacht, das Heimatheft an dem Ort vorzustellen, der in unserer aktuellen Ausgabe unter der Rubrik ,Firmen und Geschäfte in Vorst‘ präsentiert wird“, sagt Heinz-Josef Köhler. Dabei blickt der Vorsitzende des Heimatvereins auf das 64 Seiten starke Heft, das darauf wartet, von seinen Lesern entdeckt zu werden. Für alle, die bei der Vorstellung vor Ort sind, bedeutet es zunächst einmal, das live vor Ort zu sehen, was auf den Seiten 14 bis 18 mit Text und mehreren Fotos vorgestellt wird: das Leben und Arbeiten auf Haus Neersdonk.