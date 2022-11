Antrag in Tönisvorst : CDU will Haltestelle Tempelsweg verlegen

Tönisvorst Die Lage der Haltestelle am Tempelsweg ist für die Wartenden zu gefährlich, findet die Union und fordert einen Standort in unmittelbarer Nähe. Dafür müsste der Bus eine Schleife fahren. Warum die Partei dennoch eine Win-Win-Situation für Fahrgäste sieht.

Mit der Verlegung der Bushaltestelle Vorster Straße/Tempelsweg beschäftigt sich der Tönisvorster Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Verkehr in seiner Sitzung am heutigen Donnerstag um 18 Uhr im Rathaus an der Hochstraße. Die CDU beantragt, die Haltestelle zu verlegen, da sie derzeit eine Gefahr für die Wartenden darstelle.

Die Vorster Straße verbindet die beiden Stadtteile St. Tönis und Vorst. Anliegend befindet sich das größte Tönisvorster Gewerbegebiet „Tempelshof“ mit 84 Firmen sowie einem Lern- und Ausbildungshof der Lebenshilfe, so die CDU. Die Haltestelle Vorster Straße/Tempelsweg liegt aktuell am Ende der Vorster Straße, kurz vor der Kurve zum Südring. Die CDU-Fraktion möchte, dass die Haltestelle an den Tempelsweg – auf Höhe des Autohauses Bethge – verlegt wird. „Dafür würde der Bus zukünftig in einer Schleife über den Tackweg und den Tempelsweg durch das Gewerbegebiet fahren. Das hätte den Vorteil, dass die Gefährdungssituation in der Kurve wegfallen würde, und den