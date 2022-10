Ehrenmitglied verstorben : Schützen trauern um Ehrenmitglied Rolf Eberhardt

Vorst Die St. Eustachius-Schützenbruderschaft Vorst trauert um Rolf Eberhardt. Das Ehrenmitglied ist im Alter von 72 Jahren nach längerer Krankheit verstorben.

Nachdem Eberhardt 1965 seine Schützenlaufbahn in Düsseldorf begann, trat er mit dem Umzug nach Vorst dem Grenadierzug „Vorster Jonge“ bei. 1982 wechselte er in die „Fahnenkompanie Eintracht“ und 2008 zum Jägerzug „Schwarz-Weiss“.

2005 wurde Rolf als zweiter Schatzmeister in den Vorstand der Bruderschaft gewählt, dem er in dieser Funktion bis 2017 angehörte. Zu seinen Aufgaben gehörte die Verpflichtung der Zelt- und Straßenmusik zum Schützenfest. Darüber hinaus war Eberhardt als Archivar der Bruderschaft im Einsatz. Mit enormem zeitlichem Aufwand gestaltete er maßgeblich die Film- und Fotoschau der Bruderschaft zum alljährlichen Pfarrfest und gab damit interessante Einblicke in das Bruderschafts- und Zeitgeschehen vergangener Jahrzehnte.