Unternehmer des Jahres : Metallbauer ist Unternehmer des Jahres

St. Tönis Zum 13. Mal verlieh die Mittelstandsvereinigung der CDU Tönisvorst den Preis „Unternehmer des Jahres“. Er ging an Christian Kleefisch von der gleichnamigen Metallbaufirma. Bereits mit 24 Jahren war er Meister.

Das Unternehmen ist rund um den Metallbau im Einsatz und das für Privat- wie auch Firmenkunden sowie große Unternehmen. Es arbeitet weit über die Grenzen von Tönisvorst hinaus. Im gesamten Kreis Viersen sowie Essen, Düsseldorf, Köln und weiteren Städten in NRW sind die Arbeiten des Tönisvorster Unternehmens zu finden. Sogar in London griff man schon auf das Unternehmen aus der Apfelstadt zurück. Ob Treppen, Geländer, Gitter, Zäune, Tore, Überdachungen, Möbel oder Stahlbau an sich – am Tempelsweg 11 nimmt Metall Gestalt an, und das seit nunmehr 112 Jahren.

Ur-Großvater Wilhelm Kleefisch legte den Grundstein für die Dynastie. Der Huf- und Wagenbauschmiedemeister gründete 1908 das Unternehmen an der Ecke Vorster-/Ringstraße. 1912 wurde das Haus samt Werkstatt an der Niedertorstraße gebaut, in dem das Unternehmen noch bis vor zwei Jahren arbeitete. In der Schmiede und Werkstatt wurden Pferde beschlagen sowie Wagen und Gerätschaften für die Landwirtschaft gebaut und repariert. Im angeschlossenen Ladengeschäft lief der Verkauf von Haushaltswaren, angefangen vom Besteck über Schrauben und Nägel bis hin zum Spaten. Sohn Heinrich, der 1946 die Meisterprüfung im Huf- und Wagenbauschmiede-Handwerk ablegte, übernahm den Betrieb. In den 1960er-Jahren legte er den Schwerpunkt auf die Bauschlosserei. Sein Sohn Heinrich Junior trat ebenfalls in die Familienfußstapfen. Nachdem er 1979 den Meister im Schlosser-Handwerk machte, wechselte er 1985 an die Spitze des Betriebs.Mit Sohn Christian ist die vierte Generation am Start. Er lernte in einem Betrieb in Neukirchen-Vluyn, machte mit 24 Jahren bereits den Metallbaumeister und im Anschluss den Schweißfachmann, verweilte ein paar Jahre in einem Düsseldorfer Unternehmen und stieg 2007 in den väterlichen Betrieb ein, den er 2012 übernahm. „Ich habe seinerzeit einmal ein Praktikum in Sachen Gitarren- und Instrumentenbau gemacht. Aber letztendlich blieb es beim Metall“, erzählt er lächelnd.