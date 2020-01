Mobile Geschwindigkeitsmessung in Vorst : Auf der L 361 wird bald geblitzt

Vorst Der Kreis hat die Anrather Straße zwischen Vorst und Anrath in seine Liste für mobile Messstellen aufgenommen. Anwohner hatten über Raser geklagt.

Auf der Anrather Straße (L 361) zwischen Vorst und Anrath wird es in nächster Zeit keinen fest installierten Blitzer geben. Anwohner hatten sich dafür beim Kreis Viersen stark gemacht, da sich viele Autofahrer ihrer Meinung nach nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 Kilometern pro Stunde halten. Messungen hätten allerdings ergeben, dass dies nicht notwendig sei, informierte die Kreisverwaltung in der jüngsten Sitzung des Viersener Kreistags. Immerhin: Es soll mobile Geschwindigkeitsüberwachungen geben – und die Möglichkeit, die Situation je nach Ergebnis neu zu bewerten.

Anwohner hatten im November angeregt, zwischen Kehner Weg und dem Restaurant „Tafelsilber“ Geschwindigkeitsmessungen vorzunehmen. Dort werde zu schnell gefahren, zudem gebe es oft gefährliche Überholmanöver. Der Kreis kann an Gefahrenstellen stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen errichten; diese sind Stellen oder Strecken, an denen sich Unfälle häufen oder an denen eine erhöhte Unfallgefahr angenommen werden muss. Letzteres kommt in Betracht, wenn überdurchschnittlich häufig deutlich zu schnell gefahren wird – also ab 21 Kilometern pro Stunde mehr als die zulässige Höchstgeschwindigkeit.