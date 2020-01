Kammerspiel im Corneliusforum Tönisvorst : Eine Frage der Gerechtigkeit

Wanja Mues und Jacqueline Macaulay spielen die Figuren in Daniel Kehlmanns Kammerspiel „Heilig Abend“. Im Corneliusforum blieben einige der Zuschauer mit Fragen zurück. Foto: Joachim Hiltmann

St. Tönis „Heilig Abend“ heißt das Kammerspiel, das der renommierte Autor Daniel Kehlmann geschrieben hat und das am Freitag im Corneliusforum Tönisvorst aufgeführt wurde. Viele Zuschauer ließ das Stück etwas ratlos zurück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephanie Wickerath

Es geht um Systemkritik durch Terrorismus, um persönliche Daten und den Umgang damit, um Freiheit und Sicherheit, um Gerechtigkeit in der Welt und ein bisschen auch um Verhörmethoden bis zur Androhung von Folter, kurzum: Es geht um ziemlich viele, ziemlich große gesellschaftliche Themen, vielleicht zu viele für ein 90-minütiges Theaterstück.

„Heilig Abend“ heißt das Kammerspiel, mit dem die Konzertdirektion Landgraf derzeit tourt und das am Freitag auf Einladung des Stadtkulturbunds Tönisvorst im Corneliusforum St. Tönis gezeigt wurde. Etwa 500 Zuschauer kamen, und wie sich an den Reaktionen und Kommentaren zeigte, erschloss sich nicht jedem Besucher der Sinn der Handlung. Vielen war die Figur des undurchschaubaren und unberechenbaren Verhörspezialisten Thomas wohl auch zu anstrengend.

Info Nächster Termin ist ausverkauft Theater Der nächste Termin im aktuellen Programm des Stadtkulturbunds Tönisvorst – die Komödie „Monsieur Claude und seine Töchter“ – am Donnerstag, 13. Februar, ist ausverkauft. Näheres zum Programm gibt es im Internet unter www.www.stadtkulturbund-toenisvorst.de. Karten unter Ruf 02151 994295.

Schauspieler Wanja Mues spielt diese Figur großartig. Der 46-Jährige springt zwischen einem scheinbar freundlichen Polizisten, einem gehetzten Ermittler und einem Mann, dem man jede Grausamkeit zutraut, hin und her. Mal wirkt er zugänglich, mal einschüchternd, mal als stünde er am Rand des Wahnsinns. Die Philosophie-Professorin Judith lässt sich davon allerdings nicht beeindrucken. Jacqueline Macaulay gibt der Figur Souveränität und ein Selbstbewusstsein, das an Arroganz grenzt. Deutlich ist ihr die Verachtung anzumerken, die sie dem Ermittler, der für das System steht, das sie kritisiert, entgegenbringt. Aus diesen Positionen heraus entwickelt sich ein verbaler Schlagabtausch, der, wenn man sich als Zuschauer darauf einlässt, Tiefe hat.

„Ich kenne kein besseres System“, sagt Thomas etwa in einer Szene. „Was wenn es nicht das beste System ist?“, fragt Judith. „Was, wenn es eigentlich ein grausames System ist, das die Menschen ausbeutet und sie in Angst und Unwissenheit hält und sich im Augenblick sogar vom Anschein der Demokratie verabschiedet, was dann?“

Das Bühnenbild, in dem sich das Szenario abspielt, ist in grauem Waschbeton gehalten. Nichts lenkt ab von dem Polizisten, der Terrorverdächtigen und der digitalen Zeitanzeige, die an eine tickende Bombe erinnert. Eben diese Bombe soll die Philosophie-Professorin Judith irgendwo deponiert haben. An Heiligabend um Mitternacht soll sie hochgehen. Dem Polizisten bleiben 90 Minuten, um herauszufinden, wo die Bombe ist – falls es sie gibt –, und sie zu entschärfen. In eben diesen 90 Minuten spielt das Stück, das ohne Pause gezeigt wird und ein Schlagabtausch zwischen System und Systemkritik ist.

Für den Polizisten Thomas ist Systemkritik etwas aus den 1970ern, Fragen von vorgestern. Judith hält dagegen: „Weil man das gelöst hat? Sind das Fragen von vorgestern, weil das Problem der Armut beseitigt ist?“ Wer von beiden auf der richtigen Seite steht, bleibt offen. Judith weiß, dass es falsch ist, eine Bombe zu zünden, aber: „Vielleicht ist es manchmal besser, das Falsche zu tun, als nichts.“ Und so, das sagt der Autor Daniel Kehlmann selbst zu seinem Kammerspiel, stecke letztlich hinter all den Fragen, die „Heilig Abend“ aufwirft, die viel profundere Frage der Verteilungsgerechtigkeit.