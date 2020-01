Tönisvorster spendeten für Burundi : Gesamtschüler sammeln Geld für Kinder im Zachäushaus

Organisatoren und fleißige Spendensammler, in der Mitte Andrea Ricken und im Hintergrund rechts Sebastian Boekels vom Verein „Oase des Friedens“, sowie Schulleiter Andreas Kaiser. Foto: Schule. Foto: Rupert-Neudeck-Gesamtschule

Tönisvorst Unglaubliche 540 Euro haben Schülerinnen und Schüler der Rupert-Neudeck-Gesamtschule Tönisvorst an den Kassen und auf dem Parkplatz des Supermarkts Real gesammelt.

„Dürfen wir Ihnen helfen?“, haben die Jugendlichen gefragt und für die Kunden die Einkäufe in Tüten und Kofferräume gepackt. Dass sie dafür so viel „Trinkgeld“ bekommen, hätten sie nicht gedacht. „Wir sind überwältigt, was wir mit ein bisschen Hilfe erreicht haben. Damit hat keiner von uns gerechnet“, sagt Emma Braun aus der Jahrgangsstufe 9.