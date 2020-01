In der Gaststätte „Zum Rosental“ : Ex-Tollitäten: Spaß beim Prinzentreffen

St. Tönis Ein munteres Treiben gab es in der Gaststätte „Zum Rosental“. Die Resonanz war riesig groß, es wurde ein stimmungsvoller Abend, bei dem karnevalistische Weisen im Mittelpunkt standen.

In der Gaststätte Rosental wurde es immer wieder eng: Neben der Prinzengarde waren die Nachtfalter als Begleitgarde mit einer Abordnung gekommen, die Treuen Husaren, der Jugendkarnevalsverein und Repräsentanten von Rot-Weiß Vorst sowie des Tönisvorster Karnevalskomitees. Christian Klupsch hatte sich zur Eröffnung etwas Besonderes einfallen lassen: Er inszenierte einen Einzug, wie die Tollitäten ihn noch in guter Erinnerung gehabt haben dürften aus der Zeit ihrer Regentschaft. „Wir kommen alle, alle, alle in den Himmel“, ertönte es. Und viele Gespräche kreisten um Narren, die längst im Himmel sind. Uschi Elsen kam in „Zivil“ mit schwarzweiß karierter Jacke. Sie war 1972 Karnevalsprinzessin gewesen mit Hans Kloempen und 20 Jahre später noch einmal mit ihrem Mann – beide Prinzen sind längst verstorben. Wiederholungstäter ist auch Karl-Heinz Lessenich: „Ich war 2006 Prinz und 2014 als Prinz Teil des ersten Dreigestirns in St. Tönis“, erklärte er nicht ohne Stolz. Elfi Schmitz dürfte mit ihren mittlerweile 82 Jahren die älteste ehemalige Prinzessin gewesen sein. Sie war vor genau 40 Jahren die Obernärrin von St. Tönis. Johannes Hausmanns war sich eines gewissen Exoten-Status sehr wohl bewusst: „Ich gehöre der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Vorst an und war in der Session 2002/2003 der letzte Prinz aus dem Ortsteil Vorst“, erklärte der 67-Jährige. Gerne denkt er an diese Zeit zurück. Und Ehefrau und Ex-Prinzessin Gabriele? „Es war sehr schön“, lautet die knappe Antwort. Weil Vorster anwesend waren, hieß es nicht immer nur „Klappertüüt“, sondern hin und wieder auch mal „Helau“.