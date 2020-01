Nach Kritik an CDU-Antrag : Warnwesten: CDU reagiert auf Kritik

Nach Kritik an CDU-Antrag

Kinder in Warnwesten stehen an einer Straße (Symbolfoto). Foto: obs/Dirk Dehmel

Tönisvorst Ein Antrag der Christdemokraten sorgte für Ärger in zwei Vereinen.

Solange die Tönisvorster Kinder für den Straßenverkehr mit Warnwesten ausgestattet werden, sei es egal, wer dafür verantwortlich ist. So reagiert die CDU-Fraktion auf die Kritik der Vereine „Round Table“ und „Handwerker in Tönisvorst“ (HiT) an ihrem Antrag, die Stadtverwaltung möge Warnwesten aus Landesmitteln für Kindergartenkinder anschaffen.