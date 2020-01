Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus : Tönisvorster erinnern an Holocaust

Vorst Zum Gedenken auf dem jüdischen Friedhof in Vorst kamen etwa 50 Bürger.

Dabei ist der Friedhof selbst ein Symbol der Vernichtung und der Auslöschung des jüdischen Lebens. In den 1860er-Jahren wurde ein Friedhof angelegt. In den folgenden Jahren wurden die Grabstätten immer wieder Opfer von Verwüstungen: Grabsteine wurden umgekippt, auf Gräbern herumgetrampelt. Die letzte Bestattung fand im Februar 1939 statt. Es war die Beerdigung von Jakob Katz, den Nazis in der Pogromnacht die Treppe heruntergeschubst hatten und dessen Haus sie verwüsteten. Monate später starb Katz an seinen Verletzungen.