Touren auch durch den Kreis Viersen : 30.000 Teilnehmer waren beim Radwandertag dabei

Groß war der Andrang beim Radwandertag auch an der Burg in Kempen. Foto: Niederrhein Tourismus

Kreis Viersen Rund 30.000 Fahrradbegeisterte haben am Niederrheinischen Radwandertag 2022 am Sonntag teilgenommen. Die Touren führten durch den gesamten Kreis.

Martina Baumgärtner, Geschäftsführerin der Niederrhein-Tourismus-GmbH, die den Radwandertag koordiniert, zeigte sich zufrieden: „Die Resonanz war einfach unglaublich, und es hat ungeheuren Spaß gemacht, in so viele erfreute Gesichter der Radfahrerinnen und Radfahrer zu blicken.“

Der 29. Niederrheinische Radwandertag stand unter dem Motto „Stadt.Land.Genuss“ und hielt, was er versprochen hatte: In vielen der 63 teilnehmenden Städte und Gemeinden am Niederrhein und den benachbarten Niederlanden waren Infostände und Pannenhilfe aufgebaut. Vielerorts gab es ein buntes Rahmenprogramm – wie an der Kempener Burg, wo die Feuerwehr über ihre Arbeit informierte und Kinder die Gelegenheit hatten, sich spielerisch am Wasserschlauch zu probieren. Auch durch Tönisvorst, Willich und Grefrath führten die Touren, auch dort gab es verschiedene Aktionen.