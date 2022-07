Unwetter im Kreis Viersen : Orkanartige Böen und Starkregen treffen Willich

Kreis Viersen Entwurzelte Bäume, Stromausfall, schutzsuchende Schlossfestspiel-Besucher. Mit voller Wucht brach das Unwetter über Willich herein.

Kreis Viersen (jbu/ure) Diesmal war es also passiert. Viele Male sagten Wetterprognosen für Willich in den vergangenen Monaten schwere Unwetter voraus, immer zogen sie irgendwie vorbei. Doch am Donnerstag, kurz nach 18 Uhr wurden Teile von Alt-Willich und das Gewerbegebiet Münchheide I schwer getroffen. Bürgermeister Christian Pakusch war gerade auf einer Feier im Stahlwerk Becker, als plötzlich monsunartige Regenfälle und extreme Windböen über das Gründerzentrum hereinbrachen, wie ein Facebook-Video dokumentiert. „Das kam wie aus dem Nichts, der Wind fegte vorbei wie bei einem Tornado“, sagt Pakusch unserer Redaktion. Tatsächlich wollen Augenzeugen eine Windhose im Gewerbegebiet beobachtet haben, erzählt Thomas Metzer, Wehrführer der Willicher Feuerwehr und stellvertretender Brandmeister für den Kreis. „Die Unwetter kamen gewöhnlich aus den Niederlanden und haben sich an den Süchtelner Höhen geteilt, diesmal kamen sie aus dem Süden und waren für die Wetterdienste schwierig zu ermitteln“, so Metzer.