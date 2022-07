Wochenende im Kempen im Bann der Musik : Kempen feiert seine Sommermusik

Auf der Wiese an der Kempener Burg präsentierte der Verkehrsverein Kempen am vergangenen Wochenende Nico Santos und Vicky Leandros. Foto: Norbert Prümen

Kempen Nico Santos und Vicky Leandros zeigten sich begeistert vom Ambiente an der Kempener Burg und lieferten Darbietungen ab, die die Fans begeistern. Der Verkehrsverein als Organisator verzichtete erstmals auf den Klassik-Samstag.

Von Angela Wilms-Adrians und Dieter Mai

Die Kempener haben den Freitagabend kurzerhand zum Stadtfest gemacht: Die Wiesen außerhalb des umzäunten Konzertgeländes sind bevölkert von Besucherinnen und Besuchern aller Altersstufen. Rund um die Burg haben kleine Gruppen Jugendlicher ebenso ihre Picknickdecken ausgebreitet wie zahlreiche Familien mit Kindern. Zumindest akustisch profitieren sie alle vom organisatorischen Glück und Geschick des Kempener Verkehrsvereins. Dessen Sprecher Hans-Gerd Schoofs zeigt sich erfreut: „Wir haben Nico Santos schon vor drei Jahren gebucht. Heute könnten wir ihn uns wohl nicht mehr leisten.“ Mit ihm freut sich Bürgermeister Christoph Dellmans: „Toll, was für schöne Veranstaltungen der Verkehrsverein immer wieder für Kempen organisiert!“

Ina (49) und Miriam (43) sind mit ihren Töchtern Nora (9) und Helene (10) hier. Ziemlich weit vorne, leicht seitlich vor der Bühne, haben die beiden Mamas einen richtig guten Platz. Freilich nicht ganz so gut wie ihr Nachwuchs. „Die stehen da vorne in der ersten Reihe, direkt an der Bühne und sind so glücklich“, sagt Miriam. Die beiden Kempenerinnen teilen lachend, tanzend und singend die Begeisterung ihrer Töchter: „Es ist so schön, endlich wieder zusammen feiern zu können.“ Mit den Konzertkarten haben sie die Mädchen zu Weihnachten überrascht. Auf die Frage nach den Vätern kommt die einstimmige Antwort: „Heute ist Mädelsabend!“

Info Verkehrsverein mit neuem Konzept Organisiert wird die Kempener Sommermusik vom Verkehrsverein Kempen. In diesem Jahr entschied man sich, vom bisherigen Konzept abzuweichen: Statt der sonst üblichen Klassikvorstellung am Samstagabend gab man nun dem Schlager mehr Raum und lud Vicky Leandros nach Kempen ein. Der Freitag blieb einem eher jüngeren Publikum vorbehalten. Weitere Informationen zum Kempener Verkehrsverein unter www.verkehrsverein-kempen.de.

Derweil gibt der umjubelte Star des Abends alles, um auch die Vätergeneration musikalisch abzuholen: Seine bestens eingespielte Band agiert erfrischend unkonventionell an diesem sonnigen Sommerabend. Die mitunter glatt und radiotauglich produzierten Charts-kompatiblen Hits von Nico Santos entfachen live ungeahnt rockiges Potenzial. Soli von Gitarrist und Schlagzeuger überzeugen auch noch die in den 70er Jahren musikalisch sozialisierten Mittfünfziger im Publikum. Dessen Altersdurchschnitt ist beileibe nicht so niedrig, wie man hätte annehmen können. Zwar himmeln erwartungsgemäß jede Menge verzückter Sieben- bis Siebzehnjährige ihren Star an und singen textsicher dessen Radiohits mit. Darüber hinaus scheint es, als ob heute halb Kempen auf den Beinen ist, um im lauschigen Burgpark auf Tuchfühlung mit einem echten Popstar zu gehen. Wie etwa die ortsansässigen Freundinnen Anne und Anna, beide 38. Sie sind über einen Zufall ganz kurzfristig an Karten gekommen und stoßen auf ihr Glück mit Weißwein an. „Wann hat man schon mal die Gelegenheit, hier bei uns einen Künstler von diesem Kaliber live zu erleben“, sagt Anna begeistert.

Nico Santos zog am Freitagabend das Publikum in seinen Bann. Er präsentierte seine Hits in durchaus rockigem Stil. Foto: Norbert Prümen

Nico Santos zeigt sich bestens gelaunt. Mit dem Publikum teilt er seine Freude darüber, in der Heimat seiner Frau aufzutreten – die beiden haben sich erst wenige Tage zuvor das Jawort gegeben: „Es ist so schön, dass die Familie hier ist!“ Musikalisch zieht Santos alle Register, lässt von Ed Sheeran bis Michael Jackson seine Vorbilder erkennen und begeistert sein Publikum mit einer abwechslungsreichen Show. Ob beim energiegeladenen Hit „Rooftop“ oder bei einem Unplugged-Intermezzo zur Akustikgitarre – eins ist unbestreitbar: Der Mann kann singen. Beim als Zugabe gespielten Michael-Jackson-Cover „Man in The Mirror“, Santos’ erklärtem Lieblingssong, singen tausend Stimmen mit. Ein Gänsehaut-Moment, Kempen ist selig.

Die meisten Fans dürften ihrem Idol Vicki Leandros noch nie so nahe gewesen wie am Samstagabend. Die Sängerin stieg zweimal von der Bühne herab, um ihrem Publikum ganz nahe zu sein. Im Gegenzug fand sie eine Anhängerschaft, die spontan der Aufforderung zu kleinen solistischen Auftritten mit Mikrofon folgte und auch entschieden meisterte.

Beim St. Martinszug, dem höchsten Feiertag in Kempen, habe der Vorstand des Verkehrsvereins entschieden, die Künstlerin einzuladen. Fünf Tage später sei bereits von deren Management die Zusage gekommen, hatte Jürgen Hamelmann in der Begrüßung verraten. Der Verkehrsverein habe sich das Ziel gesetzt, die Burgwiese zu einem unter Künstlern als attraktiv bekannten Veranstaltungsort zu machen, versprach der Vorsitzende.

Von einigen jungen Besuchern abgesehen, dominierte die Generation ab 50plus, die mit Hits von Vicki Leandros aufgewachsen ist und fast alle Refrains kennt. Als Leandros im langen Glitzerkleid die Bühne betrat, brandete erwartungsvoller Willkommensapplaus auf. Etliche Besucher im mit 1.300 Sitzplätzen ausverkauften Konzert verzichteten auf Sitzkomfort, um stattdessen seitlich der Stuhlreihen über die Köpfe hinweg auf die Bühne sehen zu können und zusätzlichen Aktionsraum zu gewinnen. Zum Sirtaki formierten sich hier zum Beispiel kleine Gruppen zu Tanzgemeinschaften. Die sympathisch auftretende Musikerin verstand es, ihr Publikum mitzunehmen. Das klatschte zu rhythmisch betonten Stücken mit, sang nach bestem Vermögen die Refrains mit und entzündete zur einsetzenden Dämmerung Wunderkerzen. Einziges Manko der Veranstaltung war, dass über die Technik die Stimme an manchen Plätzen ein wenig verfremdet ankam.

Ihren Hit „Ich liebe das leben“ hob sich Vicky Leandros bis zum Finale auf — und Kempen sang mit. Foto: Norbert Prümen