Abend im Haus Vorst : Stadtkulturbund eröffnet Spielzeit mit dem Sommerkabarett

Tönisvorst Musiker, Comedian und Entertainer Helmut Sanftenschneider moderiert das Sommerkabarett im Haus Vorst. Außerdem zu Gast: Heike Becker, Oli Materlik und Kevin O’Neal.

Der Stadtkulturbund Tönisvorst eröffnet seine Spielzeit 2022/23 am Freitag, 5. August, mit dem Sommerkabarett im Haus Vorst an der Kuhstraße 4 in Vorst. Der Vorverkauf hat begonnen. „Vor der Veranstaltung, die um 20 Uhr beginnt, bietet Haus Vorst ab 18.30 Uhr eine kleine Speisekarte an. Hier kann, wer möchte, den Abend bei Speis und Trank einleiten“, so die Verantwortlichen des Stadtkulturbunds Tönisvorst.