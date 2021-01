Corona-Pandemie : Virus-Mutation auch in Solingen festgestellt

Solingen Nach Viersen und Krefeld wurde auch in Solingen eine Corona-Infektion mit der zuerst in Großbritannien aufgetretenen SARS-CoV-2-Variante festgestellt.

Weitere drei Senioren sind am Freitag im Zusammenhang mit dem Coronavirus in der Klingenstadt gestorben. Dabei handelt es sich laut städtischer Pressestelle um zwei über 70-jährige Personen, eine war über 65 Jahre alt. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesopfer auf 115.

Offenbar ist jetzt aber auch eine zuerst in England beobachtete Virus-Mutation in der Klingenstadt aufgetreten. Neben dem bekannten Fall einer Infektion in Nordrhein-Westfalen mit der SARS-CoV-2-Variante VOC 202012/01 (Linie B.1.1.7) in Viersen berichtet die Stadtverwaltung nun von einer Variante in Solingen.Kostenpflichtiger Inhalt Ebenso hat es bereits einen derartigen Fall in Krefeld gegeben.