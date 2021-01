Studie zu Naturstoffen : Lakritz wirkt im Labor antiviral gegen Corona

Essen Forscher der Uni Essen haben im Labor entdeckt, dass ein Element der Süßholzwurzel, das auch in Lakritz vorhanden ist, antiviral auf Corona wirkt. Ob das auch bei Menschen funktioniert, muss noch untersucht werden.

Eine Lakritzschnecke als Heilmittel gegen Corona? Was sich verrückt anhört, haben Wissenschaftler der Uniklinik Essen im Labor untersucht. Dort hat der Wirkstoff Glycyrrhizin, der in der Süßholzwurzel enthalten ist und zur Herstellung von Lakritz verwendet wird, einen antiviralen Effekt auf das Coronavirus gezeigt. „Daten über die Wirksamkeit beim Menschen liegen aber bisher nicht vor“, sagt Professor Oliver Witzke, Direktor der Klinik für Infektiologie.

Getestet wurde nur in Zellkulturversuchen, klinische Studien an Menschen stehen noch aus. Die Essener Studie wurde auf dem Server Biorxiv online veröffentlicht und muss nun von unabhängigen Experten begutachtet werden.

Gestoßen sind die Forscher um Adalbert Krawczyk, der das Projekt angestoßen hat, auf Glycyrrhizin, weil sie Naturstoffe auf ihre Wirksamkeit gegen Viren untersuchten. Dabei haben sie das Molekül aus Süßholzwurzeltee extrahiert und festgestellt, dass ein für die Virusvermehrung essenzielles Enzym dadurch gehemmt wird. Die Konzentration im Tee reicht aus, um entsprechende Effekte in der Zellkultur zu erzielen. Witzke hofft, dass sich daraus in ferner Zukunft drei Anwendungsmöglichkeiten ergeben könnten: Als Prophylaxe, also zur Vorbeugung, als systemisch wirkendes Heilmittel, das den Krankheitsverlauf günstig beeinflusst und zur Verringerung der Viruslast bei Covid-Erkrankten. Damit könnte möglicherweise die Ansteckungsgefahr in einem Haushalt verringert werden. „Das müsste aber alles in Studien aufwändig geprüft werden“, erklärt Witzke.