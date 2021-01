Trainingslager in Österreich : Die Corona-Boxer

Berlin Fast alle Mitglieder des deutschen Nationalteams im Boxen sind bei ihrem Trainingslager in Österreich mit Covid-19 infiziert worden. Doch die Regierung kann „kein gravierendes Fehlverhalten“ erkennen. Dagegen kritisiert die Linke mangelndes Aufklärungsinteresse des zuständigen Innenministeriums.

Auch in der jüngsten Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion kommt das Innenministerium zu dem Ergebnis, dass sie in der DBV-Entscheidung, das Trainingslager wie geplant in einem Hotel in Längenfeld zu veranstalten, „kein gravierendes Fehlverhalten des Verbandes erkennen“ könne. Sie verweist ausdrücklich darauf, dass es in dem Ort „zur fraglichen Zeit keine einzige Corona-Infektion gab“. Wenige Seiten weiter erklärt die Bundesregierung die Masseninfektion unter den Sportlern hingegen damit, dass sich die Pandemie im Jahresverlauf „weltweit sehr dynamisch ausbreitete“.