Seniorenheim in Elten : St.-Martinus-Stift: Leicht rückläufige Infektionszahlen

Das St.-Martinus-Stift in Elten ist seit Mitte Dezember geschlossen. Foto: Caritas

ELTEN In der Senioreneinrichtung der Caritas herrscht vorsichtiger Optimismus nach dem Ergebnis der vierten Massentestung durch das Kreisgesundheitsamt.

(RP) Die Infektionszahlen im St.-Martinus-Stift in Elten sind leicht rückläufig. Das belegen zumindest die Ergebnisse der vierten Massentestung durch das Kreisgesundheitsamt. Demnach wurden zuletzt 14 Bewohner und sechs Mitarbeitende positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Das gab Henry Slagmeulen, Pflegedienstleiter im St.-Martinus-Stift, am Freitag bekannt.

„In Absprache mit dem Kreisgesundheitsamt ist das St.-Martinus-Stift bis einschließlich Montag für Besucher geschlossen. Am Dienstag werden wir aller Voraussicht nach den Wohnbereich 2 für Besucher öffnen und die Angehörigen darüber informieren“, sagt Slagmeulen.

Zum Hintergrund: Das Caritas-Altenheim in Elten verfügt über insgesamt 82 Plätze, verteilt auf zwei Wohnbereiche. In den vergangenen vier Wochen sind insgesamt sechs Bewohner an oder mit Corona gestorben.