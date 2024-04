73 Beamte im Einsatz Zoll deckt Leistungsmissbrauch in Solingen auf

Die Kontrollen des Zolls führten zu folgenden Verdachtsfällen: Verdacht auf Mindestlohnverstöße in 26 Fällen, Verdacht auf Schwarzarbeit in 24 Fällen, Verdacht auf Leistungsmissbrauch in einem Fall in Solingen Zweifel an familienhafter Mithilfe in drei Fällen.