Während der Verhandlung gegen einen 56-jährigen Solinger : Tumulte im Gerichtssaal

SOLINGEN/WUPPERTAL Mit einem Eklat endete die erste Hälfte der Verhandlung gegen einen 56-jährigen Solinger, der seinen Freund – so die Anklage am Landgericht in Wuppertal – in durchzechter Nacht mit einem Weltkriegs-Bajonett schwer verletzt hatte.

Ein Stiefsohn als Zuschauer, der die Aussagen des Solingers vom ersten Verhandlungstag als unglaubwürdige Schönfärberei angesehen hatte, war gekommen, um eventuell als Zeuge über die nicht ganz einfache Familiensituation zu informieren. Dies wurde aber vom Gericht und den Parteien abgelehnt, weil es wohl schon mehrere Zeugen dafür gab und auch die Vernehmungsakten ziemlich ausführlich waren.

Als der Angeklagte zur Mittagspause in die Gerichtszelle gebracht werden sollte, stürmte der Stiefsohn nach vorne, fotografierte mit seinem Handy und beschimpfte den Angeklagten heftig. Den Versuch, zu ihm zu gelangen, konnten die Justiz-Bedienstenen aber abwehren.