Wohnungsbau : Kondor Wessels will Wohnungen in Wald bauen

Kondor Wessels will Wohnungen in Wald bauen

Wald Der Projektentwickler aus Berlin hat neben dem O-Quartier in Ohligs ein weiteres Großprojekt in der Klingenstadt im Visier. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung ist jetzt gestartet.

Das Terrain ist abgesteckt. Es liegt zwischen Locher Straße, Rembrandtstraße, Wiedenkamper Straße und dem evangelischen Friedhof in Wald und soll neben einer Kindertagesstätte rund 175 Wohnungen – Eigentums- und Mietwohnungen – aufnehmen. Der Investor ist kein Unbekannter in der Klingenstadt: Das Unternehmen Kondor Wessels, das aktuell das O-Quartier mit mehr als 300 Wohneinheiten am Ohligser Marktplatz hochzieht, will das Bauprojekt im Stadtteil Wald nach Informationen unserer Zeitung realisieren.