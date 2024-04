Weiterer Schmerzensgeldprozess gegen die Kirche Betroffene fordert 850.000 Euro vom Erzbistum Köln – Verhandlung verschoben

Nach Angaben eines Gerichtssprechers wurde die Verhandlung verschoben, nachdem die Kammer einen Hinweis an die Klägerseite gegeben hatte. Darin habe sie dargelegt, dass der bisherige Vortrag aus ihrer Sicht noch nicht den Anspruch trage, der geltend gemacht werde. Fraglich sei unter anderem, inwieweit die Taten des Mannes privates Handeln dargestellt hätten oder in Ausführung seines kirchlichen Amtes geschehen seien. Der Anwalt der Frau erklärte, man werde in dem Fall nun klärend Stellung nehmen. Er verwies darauf, dass aus seiner Sicht ein Priester nie privat sein könne.