Radevormwalder wird überraschend entlastet Zeuge räumt Lüge ein – Freispruch

Bevor er nun weiterreden konnte, belehrte ihn der Richter: „Entweder ist das jetzt eine – strafbare – Falschaussage. Oder Sie machen sich wegen falscher Verdächtigungen strafbar. So oder so – es wird ein Verfahren gegen Sie geben, sind Sie sich dessen bewusst?“ Ja, das sei ihm klar, sagte der Mann. Er habe eine schwere Zeit durchgemacht, zwei Tage vor der Tat sei er mit dem Vater des Angeklagten in eine Schlägerei geraten. „Und meinen Hass habe ich auf seinen Sohn projiziert.“ Er sei ihm wegen der Schlägerei „einfach nicht mehr aus dem Kopf gegangen“, versuchte der Zeuge, seine Beweggründe zu verdeutlichen. Und fügte noch an: „Es tut mir leid.“