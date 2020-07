Feuerwehreinsatz in Solingen : Dachstuhlbrand in Ohligser Gewerbegebiet

Solingen Mitarbeiter einer Firma an der Prinzenstraße in Ohligs haben am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr einen Brand im Dachstuhl entdeckt. Die Feuerwehr Solingen rückte mit zahlreichen Kräften aus.

Die zunächst „unklare Brandmeldung“ erwies sich am Einsatzort als kleinerer Brand in der Dachkonstuktion eines Gewerbegebäudes.Über eine Drehleiter gingen Einsatzkräfte mit einem Schlauch auf das Dach vor, um den Brand zu löschen. Zeitweise kam es zu einer stärkeren Rauchentwicklung.

Für die Nachlöscharbeiten musste teile der Dachhaut entfernt werden. Die Brandursache ist unklar. Die Prinzenstraße musste während des Einsatzes für rund eine Stunde gesperrt werden.

(red)