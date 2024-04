Kriminalität in Grevenbroich Mysteriöser Mordversuch ab Montag vor Gericht

Am Landgericht Mönchengladbach startet am kommenden Montag der Prozess um eine mysteriöse Messerattacke auf offener Straße. Im Juni vergangenen Jahres soll ein 25-jähriger Grevenbroicher vor einem Kiosk an der Rheydter Straße einen anderen Mann angegriffen und mit Stichen in die Brust lebensgefährlich verletzt haben. Der Hintergrund der Tat soll nun von der zuständigen Schwurgerichtskammer aufgeklärt werden.