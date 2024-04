Prozess in Bielefeld Geständnis abgelegt – Sanitäter soll Kollegin nach Zurückweisung erstochen haben

Von Tötungsphantasien angetrieben soll der 21-jährige Deutsche dann unbemerkt ein Küchenmesser an sich genommen und mit der Gleichaltrigen einen kurzen Spaziergang unternommen haben. Mit der 20 Zentimeter langen Klinge habe er dann unvermittelt auf sein Opfer eingestochen, so die Anklage. Bereits der erste Stich in den Nacken verletzte eine Hauptschlagader.