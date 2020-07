Familien-App aus Solingen : Startup-Erfolgsgeschichte aus dem Coworkit

Solingen Die neue Familien-App „Kid-Coins“ von Philippe Münzenmaier soll den Alltag erleichtern. Im Solinger Gründer- und Technologiezentrum an der Grünewalder Straße hat er ein Stipendium bekommen.

(red) Bett machen, Zimmer aufräumen, Hausaufgaben erledigen: Kinder haben in der Regel keine Lust, Pflichten zu erfüllen. Was folgt sind wiederholt endlose Diskussionen. Um diesen täglichen Stress zu vermeiden und Familien das Leben leichter zu machen, hat das Startup „Kids-Coins GmbH“ eine findige App entwickelt: Mit „Kids-Coins“ kann der Nachwuchs digital Münzen sammeln und diese dann einlösen – in hinterlegte Wünsche. Eine schlaue Motivation, die den Alltag stressfreier macht und Abläufe besser strukturiert, meint Phillipe Münzenmaier.