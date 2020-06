Stahlkonzern setzt auf Digitalisierung : Leichter mit der Tracking-App live verfolgen

Am Ziel: Schubleichter im Werkshafen Schwelgern, die die Rohstoffe aus Rotterdam angeliefert haben. Foto: TKSE

Duisburg Thyssenkrupp Steel setzt bei der Rohstoffversorgung auf digitale Lösungen. Ein Feldversuch mit Schubleichtern, die von Rotterdam nach Duisburg fahren, verlief vielversprechend und soll schon bald in der täglichen Praxis Verwendung finden.

Schubleichter sind schwimmende Container, die mit ihren mehr als 75 Metern Länge jeweils bis zu 2.700 Tonnen Rohstoffe transportieren können. In den eigenen Häfen Walsum und Schwelgern könne nue eine begrenzte Anzahl von Leichtern gleichzeitig geparkt oder gelöscht werden. Im Rahmen seiner Digitalisierungsstrategie in der Logistik will der Konzern die Leichterkoordination nun mit Sensortechnologie verbessern.