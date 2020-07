Hohe Installationsquote : Viele Senioren nutzen die Corona-Warn-App

Werner Allendorf, Vorsitzender des Seniorenbeirates in Wermelskirchen, macht in der Stadt weiter Werbung für die Corona-Warn-App, die inzwischen rund 15 Millionen Bundesbürger installiert haben. Foto: dpa/Michael Kappeler

Wermelskirchen Auch ältere Menschen bringen technische Voraussetzungen und Interesse am digitalen Kampf gegen die Pandemie mit, wie in Wermelskirchen zu beobachten ist. Familien und Fachleute unterstützen bei der Handhabung.

Für ihn selbst sei es keine Frage gewesen: Natürlich habe er sich sofort die Corona-App runtergeladen. Das Programm gibt Nutzern darüber Aufschluss, ob sie sich in letzter Zeit mindestens 15 Minuten in der Nähe eines Infizierten aufgehalten haben. „Wenn wir so mithelfen können, die Pandemie zu stoppen, mache ich natürlich mit“, sagt der Vorsitzende des Seniorenbeirats. Technische Probleme habe er nicht gehabt – weder beim Installieren, noch beim Bedienen der App. Das sei unkompliziert machbar, sagt er. Ähnliches hört er von anderen Senioren in Wermelskirchen.