Unterburg : Endspurt beim Hochwasserschutz

Burg Vom 27. bis 29. Juli werden die großen Rohre aus dem Eschbach in Unterburg entfernt. Die Eschbachstraße ist an diesen drei Tagen tagsüber gesperrt. Damit zeichnet sich der Abschluss der Maßnahmen zum Hochwasserschutz ab.

Die Bauarbeiten im Bett des Eschbachs in Unterburg sind auf die Zielgeraden eingebogen: Läuft weiter alles nach Plan, werden die vor Jahren in Angriff genommenen umfangreichen Maßnahmen zum Hochwasserschutz Ende dieses Monats abgeschlossen. Der Rückbau beziehungsweise die Herausnahme riesiger Rohre aus dem Eschbach ist in der Zeit vom 27. bis 29. Juli vorgesehen. Durch die Rohre fließt derzeit der Eschbach, damit die Bauarbeiter trockenen Fußes ihre Arbeit erledigen können. Während dieser drei Tage ist die Eschbachstraße zwischen Hausnummer 93 und 113 tagsüber in der Zeit von 7 bis 18 Uhr gesperrt, erklären Sprecherinnen des Wupperverbandes und der Stadt Solingen.