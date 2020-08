Gedenkfeier auf Schloss Burg : Stadt Solingen nimmt Abschied von Alt-OB Uli Uibel

Solingen 200 Gäste nahmen an der Gedenkfeier auf Schloss Burg teil. Oberbürgermeister Tim Kurzbach erinnerte an den Menschen und Politiker Uli Uibel.

Dabei hatten sich rund 200 geladene Gäste im Brunnenhof von Schloss Burg versammelt, wo Oberbürgermeister Tim Kurzbach in einer sehr persönlichen Trauerfeier noch einmal an den Politiker, aber auch an den Menschen Uli Uibel erinnerte. „Du wirst mir sehr fehlen“, sagte ein sichtlich berührter OB am Ende seiner Rede, nachdem er zuvor die verschiedenen Stationen Uibels in der Solinger Lokalpolitik beschrieben und dessen Bedeutung für seine Heimatstadt herausgestellt hatte.

So war das spätere Stadtoberhaupt, das 1954 geboren und in der Hofschaft Steinsiepen aufgewachsen war, mit 18 Jahren schon früh in die SPD eingetreten und hatte danach in unterschiedlichen Positionen, etwa als junger Bezirksvertreter und später als Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten im Rat, gewirkt. 1997 wurde Uli Uibel dann erster hauptamtlicher Oberbürgermeister von Solingen. In diese Zeit fiel unter anderem die 625-Jahr-Feier der Stadt. In einer Rede zu diesem Anlass, die am Sonntag von Uwe Dahlhaus rezitiert wurde, umriss Uibel damals die Herausforderungen, die vor der Klingenstadt lagen und die auch heute, 21 Jahre später, teilweise nichts von ihrer Aktualität verloren haben.