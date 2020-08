Prozess am Landgericht : Angeklagter nimmt Berufung zurück

Solingen / Wuppertal Am Amtsgericht war ein Solinger wegen Bedrohung und Körperverletzung zu acht Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Der Richter machte deutlich, dass der 29-Jährige die Möglichkeit einer Bewährung verwirkt habe.

Der 29-Jährige soll im Mai 2019 seiner Ex-Freundin etliche Textnachrichten geschickt haben, in denen unter anderem gestanden haben soll: „Wenn ich Dich sehe, bist Du tot im Wald.“ Am Folgetag soll er die 18-Jährige abgefangen und in einen nahegelegenen Waldweg gezerrt haben. Nachdem sie sich geweigert hatte, ihm ihr Handy zu geben und das Mobiltelefon stattdessen in den Wald geworfen habe, soll der Angeklagte sein Opfer erst in den Rücken und danach mit einer Hundeleine gegen die Beine geschlagen haben. Dazu soll er die Frau am Hals gepackt und gewürgt haben.