Neue Mieter in Ohligs : Zur Zahnbehandlung ins Rathaus

Solingen Essener Spezialist will ein Netz von zahnmedizinischen Versorgungszentren aufbauen. Der Standort von „Smile24“ im Solinger Stadtteil Ohligs hat acht Behandlungszimmer.

Wo findet man heute den optimalen Standort für eine neue Zahnarztpraxis ? Nicht in Düsseldorf, Köln oder Essen, waren sich Dr. Denis Paksoy (39) und Henning Schlüter (36) sicher. Der Zahnarzt und der Betriebswirt, die sich vor rund einem Jahr kennengelernt hatten, wollten eine große Praxis gründen – und fanden den idealen Standort in Ohligs. Schlüter: „Das alte Rathaus ist eine Super-Location. Es ist nur fünf Minuten vom Bahnhof entfernt.“

Es war eine Art Rechenaufgabe. Fest stand nur, dass die Praxis in Nordrhein-Westfalen liegen sollte. Aus NRW stammt sowohl Denis Paksoy (Essen) als auch Henning Schlüter (Köln). Die Gründer durchforschten Statistiken über die Bevölkerungs- und Einkommensentwicklung, über Ein- und Auspendler und natürlich über die Zahl der Zahnärzte in der Klingenstadt.

Als die Wahl getroffen war, sahen sich die beiden in Solingen um. „Es war unser Glück, dass wir Herrn Föste getroffen haben. Er ist ein Vermieter, der an unsere Vision glaubt.“ Zur Vision gehört eine bestimmte Unternehmenskultur, die den Patienten in den Vordergrund stellt, aber auch Wachstum: „Smile24“, so der Name des zahnmedizinischen Versorgungszentrums, hat acht Behandlungszimmer. Genutzt werden zurzeit vier.