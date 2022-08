Sommermusik in Mönchengladbach : Deftige Späße und gute Stimmung mit Köbes Underground

Mönchengladbach Zum Auftakt der Sommermusik auf Schloss Rheydt spielte die Kölner Kultband bekannte Pop- und Rocksongs mit kölschen Texten. Der Abend war eine Mischung aus Konzert, Show und Karnevalssitzung.

Mehr als 120.000 Besucher, rechnet Veranstalter Günter vom Dorp, hat die von ihm organisierte Sommermusik auf Schloss Rheydt erreicht. Zur Auftaktveranstaltung mit Köbes Underground kamen weitere 1000 hinzu. Mit dabei Oberbürgermeister Felix Heinrichs, der die auf Party gestimmten Gäste begrüßte und sich bei vom Dorp bedankte: „Es ist sehr schön, was sie hier auf die Beine gestellt haben und dieses große Risiko eines Veranstalters tragen.“ Neben viel Spaß wünschte Heinrichs, dass die Serie der Open Airs in dieser Atmosphäre vor dem Schloss nicht abreißen möge. Vom Dorps Antwort: „Wir kennen keine Krisen, sondern nur Aufgaben.“

Und der begann mit dem Sprung von Bandleader Ecki Pieper auf die Bühne, der den Abend mit dem Song „Let Me Entertain You“ von Robbie Williams eröffnete. Wer die englische Sprache beherrschte, war aufgeschmissen, denn die Band ist für ihre teils deftigen, aber durchaus lustigen kölschen Texte bekannt. Nicht so beim Auftritt von Ozan Akhan, der als türkischer Schützenkönig seine Begeisterung für das Sommerbrauchtum auf Hochdeutsch bejubelte. Es wurde ein fast dreistündiger Abend voller Stimmung, ein Auftritt mit Spaßfaktor sowie ein Mitmach- und Mitsingabend für die Besucher.

Neben den vielen Bestsellern wie „Voll Haare“ (Volare von Dean Martin), „Sandal und kurze Hose“ (Skandal um Rosi, Spider Murphy), das „Cancan-Lied“ (Offenbach) oder die „Bohemien Rhapsody“ (Queen), war der Abend eine Mischung aus Konzert, Show und Karnevalssitzung. Großartig der Auftritt des „Kölschen Dreigestirns“, das an diesem 19. August offiziell den Karneval eröffnete. Zum Treffen an den Eisheiligen wurden die Kinder vom Bofrost-Mann eingeladen. Nach dem Motto, ein Bofrost-Mann hat in jeder Stadt und in jeder Straße Kinder.