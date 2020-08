Neu gegründete Stadtentwicklungsgesellschaft in Solingen : Gläserne Werkstatt als Leuchtturmprojekt

Solingen Die neue SEG soll im Solinger Stadtgebiet künftig brachliegende Flächen und Immobilien erschließen und auch Neubauprojekte anstoßen.

Durch die mit weißen Hussen verkleideten Stehtische und die roten Strahler am Boden wirkte der karge Raum des leerstehenden Ladenlokals schon gleich ein bisschen feierlicher. Schließlich hatte die Verwaltungsspitze Bedeutendes zu verkünden: Die im Frühjahr aus der Taufe gehobene Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) geht nun offiziell an den Start.

Dazu hatte sich ihre Geschäftsführung gestern am Ort des ersten großen Projekts eingefunden: Dort, wo die Mitarbeiter von Appelrath-Cüpper einst Damenmode verkauften, soll im Laufe des kommenden Jahres eine „Gläserne Werkstatt“ entstehen, in der heimische Firmen ihre Produkte präsentieren, durch Mitmach-Aktionen erlebbar machen – und natürlich verkaufen.

Ein Beispiel für letzteres gibt es in Ohligs: An der Schwanenstraße plant die SEG eine viergruppige Kita, deren Eigentümer sie auch bleiben wird – in Kombination mit gefördertem Wohnungsbau. Noch in diesem Jahr werde die Stadt einen Architektenwettbewerb ausloben, berichtete Hoferichter. Aber auch die Stadtmitte, das langjährige Sorgenkind der Stadtplaner, steht im Fokus der SEG: Ihr erklärtes Ziel ist es, nichts weniger als den „größten Umbau der Innenstadt seit Jahrzehnten“ in die Hand zu nehmen. Sie soll große Vorhaben von Investoren wie zum Beispiel am Omega-Gelände begleiten, private Eigentümer bei der Umgestaltung ihrer Immobilien beraten und selbst einzelne Projekte umsetzen. Gesellschafter der SEG sind Stadt, Stadtwerke und Wirtschaftsförderung. Für einzelne Vorhaben könnten aber auch weitere Kommanditisten dazustoßen, sagt Hoferichter. Ein Fach- und ein Wirtschaftsbeirat haben sich auch bereits gebildet Beide sollen etwa zweimal pro Jahr tagen.