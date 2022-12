Hallenbad Vogelsang Familienbad schließt zur jährlichen Revision

Nachdem die Wasseraufbereitungsanlage wieder in Betrieb genommen worden ist und das Beckenwasser annähernd auf Betriebstemperatur ist, werden Wasserproben genommen. „Wenn diese keinerlei Beanstandungen ergeben, können wir am 27. Dezember wieder aufmachen“, prognostiziert Cornelia Duhr. An den Weihnachtstagen, 24., 25. und 26. Dezember, bleibt auch die Klingenhalle mit Sportbad geschlossen.