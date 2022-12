Weihnachtsferien in Haan Stadtverwaltung macht zwischen Festtagen zu

Wer zum Beispiel für den Weihnachts- oder Winterurlaub noch einen Reisepass oder Personalausweis benötigt, sollte den Gang zum Bürgeramt möglichst bald antreten. Eine Beantragung, aber auch die Abholung dieser Dokumente, in der Zeit vom 24. Dezember bis einschließlich 1. Januar 2023 ist nicht möglich. Sofern für den genannten Zeitraum neue Ausweise oder Pässe benötigt werden, sollten diese so rechtzeitig beantragt werden, dass eine Abholung vorher möglich ist. Die Herstellungsdauer von Ausweisdokumenten, die zentral von der Bundesdruckerei in Berlin produziert werden, beträgt derzeit etwa zwei bis drei Wochen. Der erste Öffnungstag im neuen Jahr ist Montag, 2. Januar, ab 7.30 Uhr.