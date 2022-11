Wohnen im Bergischen Land Alles rund ums Thema Mieten

26. November – So klappt es mit dem Mietvertrag



29. November – Der Mietspiegel in unseren Städten



1. Dezember – Wie wird man Mieter bei Spar- und Bauvereinen?



3. Dezember – Wohnen in einer alten Fabrik



6. Dezember – Warum sozialer Wohnungsbau auf dem Land nicht funktioniert



8. Dezember – Wie wohnt es sich in der Hasseldelle in Solingen?



10. Dezember – Mangelware: Barrierefreie Mietwohnungen



13. Dezember – Die schlimmsten Mieter



