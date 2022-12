Stadt Duisburg Wann und wo bei der Verwaltung wieder Betriebsferien sind

Duisburg · Auch in diesem Jahr wird die Duisburger Stadtverwaltung einschließlich der städtischen Kindertageseinrichtungen in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, vom 27. Dezember bis einschließlich 1. Januar, in weiten Bereichen geschlossen bleiben. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit.

07.12.2022, 12:55 Uhr

Das Rathaus am Burgplatz in der Innenstadt. RP-Archivfoto: crei Foto: Christoph Reichwein (crei)

Einzelne Dienststellen sind von dieser Regelung ausgenommen, wie beispielsweise (natürlich) die Feuerwehr und der Städtische Außendienst des Bürger- und Ordnungsamtes. Diese Dienststellen seien an allen Tagen erreichbar, so die Stadt. Für die zentrale Beurkundung von Sterbefällen aus dem gesamten Stadtgebiet ist für Bestatter im Standesamt West am Körnerplatz 1 in Duisburg-Rheinhausen vom 27. bis 30. Dezember ein Notdienst eingerichtet. Viele Städte in NRW ordnen Weihnachtspause an Ämter teils zwei Wochen geschlossen Viele Städte in NRW ordnen Weihnachtspause an Die Zentralbibliothek ist zumindest von Dienstag, 27. Dezember, ab 13 Uhr, bis Freitag, 30. Dezember, 19 Uhr, zu den bekannten Öffnungszeiten geöffnet. Die Volkshochschule, die Musik- und Kunstschule sowie die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken bleiben bis einschließlich 1. Januar geschlossen. Die Stadtteilbibliotheken in Wanheimerort und in Vierlinden können als „Open Libraries“ mit einem gültigen Bibliotheksausweis genutzt werden. Die Onleihe, der PressReader, der Streamingdienst Filmfriend und die Datenbanken der Stadtbibliothek stünden nach Angaben der Stadt während der gesamten Zeit online zur Verfügung. Die gesamte Verwaltung sei dann ab Montag, 2. Januar, wieder erreichbar. So liegen die Schulferien im Jahr 2023 Überblick für Nordrhein-Westfalen So liegen die Schulferien im Jahr 2023 Mit den Betriebsferien könnten durch den Abbau von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub oder Freizeitausgleich sowie die Reduzierung von Energiekosten weitere Einsparungen zur Haushaltskonsolidierung erzielt werden. Durch die CO 2 -Reduzierung (Heizung, Strom, Pendelverkehr) ergäben sich positive Effekte für die Umwelt.

(RP)