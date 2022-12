Wohnsiedlung in Solingen „Wir sind kein Chorweiler“

In der Hasseldelle leben etwa 2500 Menschen aus 54 Nationen. Menschen, die beispielsweise als Gastarbeiter in die Klingenstadt kamen oder während der Flüchtlingswelle 2015 in der Siedlung untergebracht wurden. „An der Integrationsarbeit hat sich in erster Linie der Verein Wir in der Hasseldelle beteiligt“, sagt dessen Vorsitzender Hans-Peter Harbecke. Es war ein weiterer Schritt, um die Siedlung zu einem lebenswerten Quartier zu machen.