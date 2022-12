Schließung in Dormagen Aus für Fitnessstudio an der Florastraße

Die Ära des großen Fitnessstudios an der Florastraße 10 endet: Zum 23. Dezember schließt „Flexx Fitness“ seine Türen, wie die Geschäftsführerin in einem Telefongespräch auf Nachfrage bestätigte. Eric Herrforth vom Management der Zentrale in Hürth erklärt, dass Flexx Fitness Dormagen eigentlich nicht verlassen wollte: „Wir hatten in Dormagen bereits den Umzug in eine größere Immobilie im Gewerbegebiet geplant“, so Herrforth. „Leider scheiterte der Umzug an einer nicht erteilten Nutzungsgenehmigung der Stadt.“ Auch der Plan B, Umbau- und Modernisierungspläne für den Standort an der Florastraße zu entwickeln, sei nicht aufgegangen: „Hier scheiterte es leider zuletzt an einer Einigung mit dem Vermieter“, erklärt Herrforth. „Aus diesen Gründen war es uns leider nicht mehr möglich, den Standort unter unseren Qualitätsstandards weiter zu betreiben.“