Nach langem Leerstand in Ohligs Altes Finanzamt soll 2024 umgebaut sein

Von außen sieht man nicht viel, drinnen aber hat sich in den vergangenen Monaten einiges getan. „Das alte Gebäude wurde komplett entkernt, das hat sehr lange gedauert“, sagt Murat Beyazyüz, der zuständige Geschäftsführer der Peker Holding. Auffälliger sind hingegen die Maschinen und Arbeiter, die nun auf dem Gelände vor dem alten Finanzamt in Ohligs zu sehen sind. „Wir haben gerade mit den Erdarbeiten begonnen“, so Beyazyüz. Bis spätestens Ende Januar solle die Baugrube fertig sein.