Gedenken an Ohligser Urgestein : Gemeinde hält Erinnerung an Joseph Pütz wach

Info

Joseph Pütz – geboren in Ohligs am 3. November 1903, gestorben am 9. September 1982. Ratsherr in Solingen von 1945-1962 sowie von 1946-1960 Rats-Fraktionsvorsitzender der CDU. Landtagsmitglied von 1950-1954 und von 1958-1970. Finanzminister des Landes NRW von 1960-1966.