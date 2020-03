Erste Platzverweise und Anzeigen : Ordnungskräfte kontrollieren Kontaktverbot

Solingen Verstöße gegen die Kontakt-Beschränkungen werden von den Ordnungsbehörden und der Polizei überwacht – und bei Zuwiderhandlungen sanktioniert.

Die kleine Gruppe hatte sich an der Straße Ober der Mühle in Ohligs zum gemeinsamen Sport getroffen. Sechs Personen wurden dort von der Polizei angetroffen. Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wurde fällig, Platzverweise wurden erteilt. Zumal sich die Angetroffenen uneinsichtig zeigten. Ebenso am Mühlenhof, als sich vor einem Kiosk vier Personen versammelt hatten, um gemeinsam etwas zu trinken. „Wir haben am Tag vielleicht mit drei, vier derartigen Fällen zu tun“, sagt ein Polizei-Sprecher. „Es hält sich bislang aber noch alles im Rahmen“.