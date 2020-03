Bahnstadt : Eisenbahner übernehmen Patenschaft für Gedenkstein

Neue Patenschaft: Mitglieder der Eisenbahngewerkschaft am Gedenkstein in der Neuen Bahnstadt. . Foto: nsbo

Leverkusen (RP) Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) kümmert sich um alle Berufsgruppen und Beschäftigten aller Unternehmen innerhalb der Verkehrsbranche. Die EVG pflegt darüber hinaus auch das Gedenken an die Geschichte.

So übernimmt jetzt der Ortsverband Wupper Rhein Berg die Patenschaft für den jüngst enthüllten Gedenkstein in der Neuen Bahnstadt Opladen.

Am 28. Dezember 1944 wurde das damalige Ausbesserungswerk der Reichsbahn in Opladen von der Britischen Royal Air Force (RAF) und der kanadischen Royal Canadian Air Force (RCAF) bombardiert und mit ihm Opladen und Quettingen schwer getroffen. Genau 75 Jahre danach wurde auf dem ehemaligen Werksgelände ein Gedenkstein und eine Stele enthüllt, die daran erinnern, dass dieser und spätere Bombenangriffe Opladen in Trümmer gelegt haben.

Ziel des Angriffs kurz nach dem Weihnachtsfest 1944 war das kriegslogistisch wichtige Reichsbahnausbesserungswerk (RAW). 234 Menschen kamen im Bombenhagel um, 274 wurden verletzt. Das der Angriff weniger ihnen und der „Eisenbahnstadt“, sondern vor allem dem Ausbesserungswerk galt, half den Menschen nicht. „Die Schäden waren nicht zuletzt deswegen so beträchtlich, weil die deutsche Luftabwehr in dieser Phase des Krieges kaum noch nennenswerte Gegenwehr zu leisten vermochte“, schreibt der Leichlinger Eisenbahnhistoriker Kurt Kaiß in seinem Buch „Zwischenhalt – Der Bahnhof Opladen im Wandel der Zeit“. Zu diesem Zeitpunkt sei die deutsche Flakabwehr bereits sehr schwach gewesen. Neben den Bahnanlagen wurden die Fußgängerbrücke und zahlreiche Wohnhäuser in der Opladener Neustadt beschädigt.