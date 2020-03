Nach Absage wegen Corona-Krise : Die Kulturnacht 2.0 geht online

Solingen Weil auch die Kulturnacht 2020 der Corona-Krise zum Opfer gefallen ist, gibt es am Samstag Ersatz im Netz. Die Auftritte einiger Künstler werden gestreamt, um so zumindest ein bisschen Kulturnacht-Flair zu verbreiten.

Rund 500 Künstler, 300 Helfer und jede Menge Besucher, die von Event zu Event wechseln: Die Solinger Kulturnacht gehört seit Jahren zu den beliebtesten Großveranstaltungen in der Region – und wird auch in Zeiten der Corona-Krise nicht einfach pausieren. Zwar werden die Kulturfans in diesem Jahr angesichts der augenblicklichen Pandemie auf den gewohnten Rahmen – etwa mit Auftritten in Bussen – verzichten müssen. Aber dafür sollen einige der Künstler nun im Internet zu sehen sein und so doch noch, zumindest ein bisschen, für die typische Kulturnacht-Atmosphäre sorgen.