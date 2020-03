Leverkusener in Solingen festgenommen : Polizei-Kradfahrer rettet sich durch Sprung zur Seite

Solingen / Leverkusen Ein 49-Jähriger fuhr mit einem gestohlenem Auto direkt auf einen Polizisten zu. Dieser rettete sich mit beherztem Sprung zur Seite.

Nur durch einen beherzten Sprung zur Seite konnte ein Polizist einen Zusammenstoß mit einem zuvor von einem 49-jährigen Leverkusener gestohlenen Auto auf einem Feldweg im Bereich Nöhrenhauser Kotten in Höhscheid vermeiden und sich in Sicherheit bringen.

Wegen Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt nun eine Mordkommission gegen den polizeilich bereits bekannten Mann. Der Leverkusener hatte zuvor am Mittwochnachmittag auf einem Parkplatz an der Grünewalder Straße eine in ihrem Fahrzeug sitzende 41-jährige Solingerin angesprochen. Als die Frau nicht reagierte, griff der 49-Jährige zunächst durch das offene Fenster, öffnete die Fahrertür und zog die Frau aus ihrem Pkw und flüchtete in dem Auto.